НАТО готово допомагати Києву захищати безпеку...

Київ. 26 жовтня. УНІАН. НАТО висловлює готовність надати допомогу Україні у забезпеченні безпеки під час проведення Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції у Києві помічник заступника генерального секретаря НАТО з політичних питань та політики безпеки Джеймс АППАТУРАЙ.

Він зазначив, що зараз це питання обговорюється представниками України.

За словами Д.АППАТУРАЯ, є конкретні питання, у яких НАТО має відповідний досвід і надавав відповідну допомогу іншим країнам.

«Ми поділимося своїми технічними можливостями та досвідом, якого може не бути в Україні у конкретних питаннях, але ми не будемо відігравати провідної ролі у забезпеченні безпеки», - сказав він.