НАТО готово допомагати Києву захищати безпеку...
17:56, 26 жовтня 2011Новини ЄС
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... під час Євро-2012
Київ. 26 жовтня. УНІАН. НАТО висловлює готовність надати допомогу Україні у забезпеченні безпеки під час проведення Євро-2012.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції у Києві помічник заступника генерального секретаря НАТО з політичних питань та політики безпеки Джеймс АППАТУРАЙ.
Він зазначив, що зараз це питання обговорюється представниками України.
За словами Д.АППАТУРАЯ, є конкретні питання, у яких НАТО має відповідний досвід і надавав відповідну допомогу іншим країнам.
«Ми поділимося своїми технічними можливостями та досвідом, якого може не бути в Україні у конкретних питаннях, але ми не будемо відігравати провідної ролі у забезпеченні безпеки», - сказав він.
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