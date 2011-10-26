Лідери ЄС домовилися про умови рекапіталізації банків

22:29, 26 жовтня 2011
Новини ЄС
0 0

Засідання лідерів країн зони євро триває

Брюссель. 26 жовтня. УНІАН. Лідери країн - членів Європейського Союзу домовилися про умови рекапіталізації банків у рамках подолання фінансової кризи.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив сьогодні на прес-конференції після завершення засідання Європейської Ради прем`єр-міністр головуючої в ЄС Польщі Дональд ТУСК.

«Після коротких, але гарячих дебатів ми додали наші елементи, і тепер рекапіталізація стане можливою», - сказав він.

«Було важливо ухвалити це рішення спочатку серед 27-ми країн - членів ЄС. Усі дії єврогрупи не повинні підривати єдності ЄС», – додав польський прем`єр.

У свою чергу міністр фінансів Польщі Яцек РОСТОВСЬКИЙ зазначив, що відповідно до досягнутого рішенням, системні банки, що проходять процедуру стрес-тестів, повинні до 30 червня 2012 року довести частину капіталу високої якості у своєму капіталі до рівня у 9%.

«Це буде приватний капітал. Буде можливість конвертувати капітал більш низької якості у капітал високої якості, або брати його на ринку», - зазначив Я.РОСТОВСЬКИЙ.

При цьому, за його словами, у разі, якщо той чи інший банк буде не в змозі знайти такий капітал на ринку, тоді відповідна держава повинна вкласти частину коштів в обмін на участь в цьому банку. «Це не буде подарунком банкам», – підкреслив міністр.

При цьому, як зазначив Д.ТУСК, такий підхід до рекапіталізації банків буде діяти лише в тому випадку, якщо лідерам країн єврозони, зустріч яких розпочалася одразу після завершення засідання Європейської Ради, вдасться дійти згоди щодо інших пунктів пакета термінових заходів для подолання фінансової кризи.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter