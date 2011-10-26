Лідери ЄС домовилися про умови рекапіталізації банків

Брюссель. 26 жовтня. УНІАН. Лідери країн - членів Європейського Союзу домовилися про умови рекапіталізації банків у рамках подолання фінансової кризи.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив сьогодні на прес-конференції після завершення засідання Європейської Ради прем`єр-міністр головуючої в ЄС Польщі Дональд ТУСК.

«Після коротких, але гарячих дебатів ми додали наші елементи, і тепер рекапіталізація стане можливою», - сказав він.

«Було важливо ухвалити це рішення спочатку серед 27-ми країн - членів ЄС. Усі дії єврогрупи не повинні підривати єдності ЄС», – додав польський прем`єр.

У свою чергу міністр фінансів Польщі Яцек РОСТОВСЬКИЙ зазначив, що відповідно до досягнутого рішенням, системні банки, що проходять процедуру стрес-тестів, повинні до 30 червня 2012 року довести частину капіталу високої якості у своєму капіталі до рівня у 9%.

«Це буде приватний капітал. Буде можливість конвертувати капітал більш низької якості у капітал високої якості, або брати його на ринку», - зазначив Я.РОСТОВСЬКИЙ.

При цьому, за його словами, у разі, якщо той чи інший банк буде не в змозі знайти такий капітал на ринку, тоді відповідна держава повинна вкласти частину коштів в обмін на участь в цьому банку. «Це не буде подарунком банкам», – підкреслив міністр.

При цьому, як зазначив Д.ТУСК, такий підхід до рекапіталізації банків буде діяти лише в тому випадку, якщо лідерам країн єврозони, зустріч яких розпочалася одразу після завершення засідання Європейської Ради, вдасться дійти згоди щодо інших пунктів пакета термінових заходів для подолання фінансової кризи.