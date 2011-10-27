Резолюція Європарламенту по Україні буде найжорсткішою?

Київ. 27 жовтня. УНІАН. Заступник голови партії ”Батьківщина”, колишній віце-прем`єр-міністр Григорій НЕМИРЯ заявляє, що резолюція Європейського парламенту стосовно України, яку планують обнародувати 27 жовтня, буде найжорсткішою.

Про це він сказав в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

”Якщо порівнювати з попередніми – в листопаді минулого року або червня цього року -, то це найжорсткіша резолюція”, - заявив Г.НЕМИРЯ.

Він зазначив, що по даній резолюції, на відміну від попередніх, був досягнутий консенсус між усіма політичними групами Європарламенту.

Г.НЕМИРЯ також повідомив, що Європарламент вимагає переглянути обвинувальний вирок екс-прем`єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО. Інакше підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом може опинитися під загрозою.

”Це вирок політиці Президента ЯНУКОВИЧА, котра за останні місяці знайшла явні антиєвропейські ознаки”, - підкреслив політик.

На думку колишнього віце-прем`єра, Україна рухається не в бік євроінтеграції, а «грузне в трясовині сірої зони невизначеності, котра навіть не є пострадянською і стримує будь-які можливості для модернізації».