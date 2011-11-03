Посол України у Франції заявив про фальшивки з боку МЗС України

Київ. 3 листопада. УНІАН. Посол Франції в Україні Жак ФОР називає «фальшивою маніпуляцією» інформацію Міністерства закордонних справ України, яка з`явилася влітку, про те, що його відкликають до Франції через критику кримінальної справи екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це посол сказав в інтерв`ю «Українській правді».

«Якщо сказати лаконічно, це була повністю фальшива маніпуляція з боку властей України. Французький уряд мене не відкликав», - сказав посол.

На запитання, яку мету переслідувала ця маніпуляція, посол відповів, що деяким колам у владі не подобалася реакція Франції на хід справи Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами Ж.ФОРА, публічно він не коментував цю справу. «Але вони скористалися моєю участю в одній закритій зустрічі на тему захисту прав людини в Україні. Це зустріч не була присвячена Юлії ТИМОШЕНКО, але мене попросили прокоментувати її судовий процес. Я тоді сказав, що громадськість Франції вважає, що справа ТИМОШЕНКО ближча до політики, ніж до правосуддя. Ці слова використали, щоб розробити цю маніпуляцію з моїм відкликанням», - сказав Ж.ФОР.

Посол Франції повідомив, що одержав офіційні і особисті вибачення від міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА і директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Олега ВОЛОШИНА.