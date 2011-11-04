У вересні ціни провиробників в єврозоні зросли на 0,3%

Брюссель. 4 лиcтопада. УНІАН. У вересні 2011 року ціни промислових виробників зросли порівняно з серпнем 2011 року на 0,3% у єврозоні, і на 0,4% в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27).

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

У вересні 2011 р. порівняно з вереснем 2010 р. ціни виробників зросли на 5,8% у єврозоні, і на 6,9% - у ЄС-27.

У вересні 2011 р. порівняно з серпнем 2011 р. ціни у промисловості, за винятком енергетики, зросли на 0,1% у єврозоні і в ЄС-27, ціни в енергетичному секторі зросли на 1,0% у зоні євро і на 1,3% - у ЄС-27. Ціни напівфабрикатів не змінилися в обох зонах, ціни на товари тривалого користування зросли на 0,4% у єврозоні і на 0,3% в ЄС-27, на товари короткострокового споживання зросли на 0,1% в зоні євро та на 0,2% в ЄС-27.

Ціни на капітальне майно залишалися стабільними в зоні євро та зросли на 0,1% в ЄС-27. .

Найбільше зростання цін промислових виробників у вересні 2011 р. порівняно з серпнем 2011 р. зареєстроване в Угорщині (1,7%), Кіпрі (1,1%), Литві та Великобританії (по 1,0%).

Зниження цін виробників було зареєстроване в Швеції (-0,8%), Фінляндії (-0,2%) та Латвії (-0,1%).

У вересні 2011 р. порівняно з вереснем 2010 р. ціни в промисловості, за винятком енергетики, зросли на 3,6% у зоні євро і на 3,9% у ЄС-27, ціни в енергетичному секторі зросли на 12,2% в єврозоні і на 14,3% в ЄС-27, напівфабрикати зросли в ціні на 5,0% в єврозоні і на 5,3% в ЄС-27, товари короткострокового споживання подорожчали на 3,5% у єврозоні і на 4,1% в ЄС-27, товари тривалого користування подорожчали на 2,5% в зоні євро і на 2,4% в ЄС-27, капітальне майно подорожчало на 1,5% в єврозоні і на 1,6% в ЄС-27.

У вересні 2011 р. порівняно з вереснем 2010 р. найбільше зростання цін промислових виробників зареєстроване у Великій Британії (13,2%), Литві (12,2%) та Латвії (9,3%).

Найменше зростання цін зареєстроване на Мальті (0,9%) та у Словаччині (2,6%), а в Швеції зафіксоване зниження цін (-0,3%).

У серпні 2011 р. порівняно з липнем 2011 р. ціни промислових виробників знизилися на 0,2% в обох зонах.