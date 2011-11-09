Бельгія ускладнить надання притулку вихідцям з Балкан

Брюссель. 9 листопада. УНІАН. Обмежений міністерський комітет з питань притулку досяг згоди щодо законодавчого закріплення “переліку країн, що викликають довіру” для ускладнення процедури надання притулку вихідцям з таких країн.

Про це повідомляють сьогодні бельгійські ЗМІ.

Як пояснив під час останніх вихідних Державний секретар Бельгії з питань притулку та імміграції Мельхіор ВАТЛЄ, мета цього переліку – значно зменшити кількість людей, які просять притулку в країні.

Передбачається, що вихідці з країн, які потраплять до переліку, будуть вимушені довести, що вони дійсно потребують захисту в Бельгії. Рішення щодо таких осіб схвалюватиметься за скороченою процедурою – протягом 15 днів.

За даними белбьг8ійських ЗМІ, новий проект закону, передусім, спрямований проти вихідців з країн Західних Балкан.

“Абсолютно неприйнятно бачити ту кількість людей, які їдуть з Балкан і, зокрема, з Албанії в останні місяці, і просять притулку в Бельгії. Процедура надання притулку має бути залишена для тих, хто дійсно має потребу в захисті”, - заявив М.ВАТЛЄ сьогодні перед засідання міністерського комітету.