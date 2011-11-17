Делегація ЄП у зв`язках з Україною обговорила відносини

Страсбург. 17 листопада. УНІАН. Делегація Європарламенту у зв’язках з Україною на засіданні 16 листопада обговорила стан двосторонніх відносин Україна-ЄС та підготовку до проведення 24-25 листопада у Києві чергового засідання Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС.

Як повідомили УНІАН у Представництві України при Євросоюзі, представник України при ЄС Костянтин ЄЛІСЄЄВ взяв участь у засіданні делегації і поінформував депутатів про завершення процесу переговорів про Угоду про асоціацію на рівні делегацій.

Український дипломат закликав європейських депутатів і представників Європейського Союзу докласти спільних зусиль з метою швидкого завершення усіх технічних процедур і прийняття політичних рішень, необхідних для парафування угоди на саміті Україна – ЄС 19 грудня у Києві.

У представництві відзначили, що учасники дискусії підтримали важливість європейської інтеграції України та привітали завершення переговорного процесу щодо Угоди про асоціацію, яка відкриє нові можливості для двостороннього діалогу та взаємодії на принципах політичної асоціації та економічної інтеграції, а також сприятиме зміцненню демократії і забезпеченню прав людини та верховенства права в Україні.