Єлісєєв задоволений рішенням Комітету Європарламенту

Страсбург. 17 листопада. УНІАН. Представник України при ЄС Костянтин ЄЛІСЄЄВ вважає, що спроби обумовити парафування угоди про асоціацію з ЄС внутрішніми процесами України у Європарламенті провалилися.

Про це він заявив кореспонденту УНІАН, коментуючи схвалений сьогодні Комітетом з питань закордонних справ Європарламенту проект рекомендацій щодо угоди про асоціацію з Україною.

«Спроби жорстко обумовити парафування угоди про асоціацію внутрішніми процесами в Україні в рамках Комітету Європарламенту провалилися», - сказав дипломат.

В цілому К.ЄЛІСЄЄВ висловив задоволення фактичним завершенням процесу підготовки рекомендацій Європарламенту щодо угоди про асоціацію з Україною.

«Ми сподіваємося, що ці рекомендації будуть ухвалені на сесії Європарламенту найближчим часом на початку грудня, і ці рекомендації будуть враховані членами ЄС та європейськими інституціями при остаточному ухваленні тексту історичного документу, яким буде угода про асоціацію між Україною та ЄС», - сказав К.ЄЛІСЄЄВ.

Український дипломат висловив задоволення отриманою сьогодні політичною підтримкою комітету щодо парафування угоди до кінця року.

Коментуючи схвалену депутатами поправку, яка пропонує запровадити механізми призупинення дії угоди про асоціацію у випадку серйозного порушення фундаментальних цінностей посол України при ЄС зазначив, що питання дотримання фундаментальних цінностей, верховенства права та прав людини чітко закріплені у дружній статті проекту угоди про асоціацію.

Він також зазначив, що такі самі вимоги щодо підтримання демократичних стандартів містяться в усіх угодах ЄС з країнами-кандидатами чи країнами, що претендують на членство в ЄС.