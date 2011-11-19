Брюссель шкодує: ВР не врахувала думку Венеціанської комісії про закон про вибори

Брюссель. 19 листопада. УНІАН. Єврокомісія шкодує, що український парламент не врахував усіх побажань Венеціанської комісії до закону про вибори депутатів.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили в прес-офісі комісара ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Стефана ФЮЛЕ.

«Ми взяли до уваги ухвалення українським парламентом нового закону про вибори народних депутатів. Необхідно вітати те, що закон був ухвалений більш, ніж 80% голосів з підтримкою депутатів від усіх партій», - зазначили у прес-офісі.

«Ми вітаємо, що низка пропозицій Венеціанської комісії була врахована у законі, але шкодуємо, що інші пропозиції не були взяті до уваги. Ми закликаємо владу продовжувати співпрацю з Венеціанською комісією», - заявили в прес-офісі.

При цьому, в прес-офісі нагадали, що ЄС закликав Україну ухвалити єдиний виборчий кодекс для всіх виборів, а також про те, що такий проект кодексу був підготовлений українським парламентом і, в цілому, позитивно оцінений Венеціанською комісією в грудні 2010 року.

«ЄС сподівається, що такий кодекс буде ухвалений», - підкреслили в прес-офісі С.ФЮЛЕ.

Як повідомлялося, 17 листопада Верховна Рада ухвалила в цілому закон про вибори. Відповідно до закону, вибори депутатів здійснюватимуться за змішаною (пропорційно-мажоритарною) системою. Закон встановлює 5% виборчий бар`єр. Блоки не беруть участі у виборах.