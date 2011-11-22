В Польщі поки не півдтверджують приїзд Сікорського в Донецьк

Варшава. 22 листопада. УНІАН. Міністерство закордонних справ Польщі поки не підтверджує, що керівник МЗС Радослав СІКОРСЬКИЙ може відвідати з візитом Україну у середу, 23 листопада.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі сказав представник прес-служби міністерства.

”Ми поки не коментуємо цю справу. Чекаємо на офіційне повідомлення”, - сказав співрозмовник агентства та не виключив, що воно може з’явитися сьогодні або завтра.

Напередодні інший представник МЗС Польщі не підтвердив, але і не спростував повідомлення у ЗМІ про запланований на 23 листопада візит Р.СІКОРСЬКОГО та міністра закордонних справ Швеції Карла БІЛЬДТА до Донецька.

Як відомо, 21 листопада ”Українська правда”, посилаючись на власні джерела, повідомила, що у середу, 23 листопада, Україну з неофіційним візитом можуть відвідати міністри закордонних справ Польщі та Швеції Р.СІКОРСЬКИЙ і К.БІЛЬДТ.

За інформацією джерел, європейські дипломати планують побувати у Донецьку та зустрітися з бізнесменом, власником футбольного клубу «Шахтар» Рінатом АХМЕТОВИМ. Формальною причиною візиту є запрошення на матч Ліги Чемпіонів ”Шахтар” - ”Порту” (Португалія) від імені Р.АХМЕТОВА.

Водночас очікується, пише видання, що європейські політики спробують вплинути на Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА за допомогою осіб з його оточення.

«Зокрема, приїзд Р.СІКОРСЬКОГО і К.БІЛЬДТА може бути останньою нагодою переконати Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА змінити точку зору щодо справи екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та процесів згортання демократії перед самітом Україна-ЄС, на якому планується парафувати Угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом», - відзначає «Українська правда».

У Посольстві Швеції в Україні ”Українській правді” підтвердили, що К.БІЛЬДТ у середу відвідає Донецьк на запрошення Р.АХМЕТОВА.

Польща і Швеція були ініціаторами програми Євросоюзу ”Східне партнерство”.