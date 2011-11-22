Україна і Литва підписали двосторонні документи

Київ. 22 листопада. УНІАН. У присутності Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та Президента Литовської Республіки Далі ГРІБАУСКАЙТЕ відбулося підписання низки двосторонніх документів.

Як повідомляє прес-служба Президента України, було підписано: Протокол п’ятого засідання Ради президентів України і Литовської Республіки, Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством інфраструктури України і Міністерством транспорту і комунікацій Литви, Програму співробітництва в галузі науки і технологій між Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України та Міністерством освіти та науки Литви на 2011-2015 рр., План консультацій між МЗС України та Литви на 2012-2013 рр.

Протокол п’ятого засідання Ради президентів України і Литви відображає позиції сторін щодо стратегічного характеру міждержавних відносин і налаштованості розвивати взаємодію на двосторонньому і регіональному рівнях. Документ визначає пріоритетні напрями співпраці, зокрема щодо виконання Дорожньої карти розвитку відносин стратегічного партнерства між Україною та Литвою на 2011-2012 рр., поглиблення торговельно-економічного співробітництва.

Йдеться також про необхідність продовження активної та послідовної взаємодії сторін щодо забезпечення євроінтеграційних цілей України, питань міжнародної та регіональної безпеки, співпраці в культурно-гуманітарній сфері.

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством інфраструктури України і Міністерством транспорту і комунікацій Литви спрямований на розвиток співробітництва у транспортній сфері. Насамперед це стосується підвищення ефективності використання поїзду комбінованих перевезень «Вікінг».

Серед основних напрямів взаємодії: активніше співробітництво у використанні ІХ Пан’європейського транспортного коридору, збільшення вантажопотоку між Балтійським та Чорним морями з використанням поїзду «Вікінг», розширення географії його використання та залучення до проекту нових країн; запровадження уніфікованих процедур перетину кордонів та митного оформлення; оптимізація тарифів та залучення нових операторів; скорочення у портах часу перевірки контейнерів.

Програма співробітництва у галузі науки і технологій між Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України та Міністерством освіти та науки Литви на 2011-2015 рр. спрямована на подальшу реалізацію міжурядової угоди про співробітництво в галузі науки, освіти і культури від 4 серпня 1993 року. Документ містить перелік видів спільної діяльності, форми реалізації Програми, умови фінансування обмінів вчених та оцінювання поданих проектів, терміни їхньої реалізації та використання результатів.

План консультацій між МЗС України та Литви на 2012-2013 рр. укладено для поглиблення діалогу між зовнішньополітичними відомствами як невід’ємної частини розвитку стратегічного партнерства держав.

Документ визначає конкретні терміни проведення переговорів і консультацій з таких пріоритетних для українсько-литовських відносин питань як євроінтеграція, економічна взаємодія та співпраця в енергетиці, політичний аналіз, консульська проблематика, контроль над озброєннями.