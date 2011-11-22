В МЗС не кажуть про приїзд Сікорського і Більдта в Донецьк

Київ. 22 листопада. УНІАН. У МЗС України не підтверджують і не спростовують інформацію про візит до Донецька міністрів закордонних справ Польщі та Швеції Радослава СІКОРСЬКОГО та Карла БІЛЬДТА.

Про це на брифінгу, відповідаючи на запитання УНІАН, сказав речник МЗС Олександр ДИКУСАРОВ.

«Я не можу ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію. Якщо такий візит буде, то він матиме приватний характер», - сказав він.

Як відомо, 21 листопада ”Українська правда”, посилаючись на власні джерела, повідомила, що у середу, 23 листопада, Україну з неофіційним візитом можуть відвідати міністри закордонних справ Польщі та Швеції Р.СІКОРСЬКИЙ і К.БІЛЬДТ.

За інформацією джерел, європейські дипломати планують побувати у Донецьку та зустрітися з бізнесменом, власником футбольного клубу «Шахтар» Рінатом АХМЕТОВИМ. Формальною причиною візиту є запрошення на матч Ліги Чемпіонів ”Шахтар” - ”Порту” (Португалія) від імені Р.АХМЕТОВА.

Водночас очікується, пише видання, що європейські політики спробують вплинути на Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА за допомогою осіб з його оточення.

«Зокрема, приїзд Р.СІКОРСЬКОГО і К.БІЛЬДТА може бути останньою нагодою переконати Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА змінити точку зору щодо справи екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та процесів згортання демократії перед самітом Україна-ЄС, на якому планується парафувати Угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом», - відзначає «Українська правда».

У Посольстві Швеції в Україні ”Українській правді” підтвердили, що К.БІЛЬДТ у середу відвідає Донецьк на запрошення Р.АХМЕТОВА.

Польща і Швеція були ініціаторами програми Євросоюзу ”Східне партнерство”.

Водночас у Міністерстві закордонних справ Польщі поки не підтвердили, що Р.СІКОРСЬКИЙ може відвідати Україну 23 листопада.