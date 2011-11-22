В МЗС не мають інформації про візит Кузьміна до Брюсселя

Київ. 22 листопада. УНІАН. МЗС України не володіє інформацією щодо візиту до Брюсселя заступника генерального прокурора України Рената КУЗЬМІНА.

Про це сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання УНІАН, речник МЗС Олександр ДИКУСАРОВ.

«У мене інформації по цьому візиту немає. Це питання краще адресувати до Генеральної прокуратури України», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 21 листопада у Брюсселі відбулася зустріч Р.КУЗЬМІНА з депутатами Європарламенту. У зустрічі взяли участь 5 євродепутатів.

Українську опозицію на зустрічі представляли заступник голови партії “Батьківщина” Григорій НЕМИРЯ і захисник екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО

Г.НЕМИРЯ оцінив візит Р.КУЗЬМІНА як свідчення того, що українська влада намагається зробити Генпрокуратуру додатковим інструментом зовнішньої політики.

Він зазначив, що про такі наміри влади свідчить той факт, що зустріч із депутатами Європарламенту, організована заступником голови групи Прогресивного альянсу соціалістів та демократів Європарламенту Ханнесом СВОБОДОЮ (Австрія), відбулася з ініціативи української сторони.

“Про це йдеться у запрошенні, яке було розіслано господарем зустрічі, заступником голови політичної групи соціалістів та демократів австрійським депутатом Ханнесом СВОБОДОЮ, де він заявив, що я запрошую вас на зустріч, оскільки заступник генпрокурора заявив про свій інтерес зустрітися і надати повну, але конфіденційну інформацію про стан справ, що вже завершилися і які ведуться”, - зазначив Г.НЕМИРЯ.