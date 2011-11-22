МЗС сподівається парафувати угоду з ЄС на саміті

Київ. 22 листопада. УНІАН. Міністерство закордонних справ України сподівається, що Угода про асоціацію між Україною і Європейським Союзом буде парафована на саміті Україна-ЄС 19 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ, відповідаючи на запитання з приводу появи в ЗМІ інформації, що з парафуванням цієї угоди можуть виникнути проблеми.

«Ми працюємо на кінцевий результат, який полягає в укладенні угоди про асоціацію включно з зоною вільної торгівлі. Ми орієнтуємось на 19 грудня – проведення саміту Україна-ЄС. Зараз узгоджуються технічні моменти і завершуються переговори. Давайте почекаємо 19 грудня, або часу ближче до цієї дати, тоді будуть відомі всі деталі проведення цього масштабного заходу», - сказав він.