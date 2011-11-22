Кузьмін готовий надати депутатам Європарламенту будь-які документи по справі Тимошенко

Брюссель. 22 листопада. УНІАН. Перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН заявляє про готовність надати депутатам Європарламенту будь-які документи у справах екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО та інших осіб.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні журналістам, коментуючи вчорашню зустріч із депутатами Європейського парламенту.

«Те, що Генпрокуратура була представлена вчора на цій зустрічі, говорить про відкритість і прозорість усіх процесів в Україні й бажання правоохоронних органів країни співпрацювати з депутатами Європарламенту», - сказав Р.КУЗЬМІН.

«Було висловлено готовність надати будь-які документи, які можуть цікавити Європарламент», - додав він.

Перший заступник генпрокурора зазначив, що вперше представники прокуратури були запрошені в Європарламент. Він відзначив, що євродепутатів цікавили питання, пов`язані з розглядом кримінальних справ проти екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, що розслідуються СБУ, Державною податковою адміністрацією та Генеральною прокуратурою.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 21 листопада, ряд депутатів Європарламенту заслухали погляди Генеральної прокуратури України та опозиції щодо кримінальних справ проти Ю.ТИМОШЕНКО.

Організатором цієї зустрічі виступив заступник голови групи Прогресивного альянсу соціалістів і демократів Ханнес СВОБОДА (Австрія).

“Це була хороша зустріч, ми дізналися позицію Генеральної прокуратури, ми запросили також опозицію коротко представити ці справи”, - сказав журналістам після зустрічі Х.СВОБОДА.

Генеральну прокуратуру представляв перший заступник генпрокурора Р.КУЗЬМІН, опозицію – заступник голови партії “Батьківщина” Григорій НЕМИРЯ і захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат Сергій ВЛАСЕНКО.