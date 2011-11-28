Політики, журналісти та НГО мають попрацювати, щоб запобігти екстремизму

Люксембург. 28 листопада. УНІАН. Міністр закордонних справ Люксембургу Жан АССЕЛЬБОРН вважає, що Європа потребує багато роботи політиків, представників неурядових громадських організацій та журналістів для протидії екстремізму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Люксембурзі під час відкриття Конференції Ради Європи з питань релігійного виміру та між культурного діалогу.

“Співіснування культур, релігій, цивілізацій стало каменем спотикання ХХ-го століття. Ми розуміємо, що ми всі повинні зробити багато зусиль для того, щоб таке співіснування стало можливим”, - сказав він.

“Іноземці, чи я б навіть сказав інші, все менше сприймаються в Європі”, - додав Ж.АССЕЛЬБОРН. При цьому міністр наголосив на важливій ролі освіти, а також на ролі засобів масової інформації в формуванні позитивного сприйняття мультикульутрализму в Європі.

Як повідомляв УНІАН, конференція, організована Радою Європи, триватиме в Люксембурзі два дні. Її головною темою є “Роль ЗМІ в прискоренні мультикультурного діалогу, толерантності та взаємного розуміння: свобода слова медіа та повага до культурної та релігійної різноманітності”.