ЗМІ часто перебільшують проблеми співіснування націй
Вважає Генсек Ради Європи
Люксембург. 28 листопада. УНІАН. Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн ЯГЛЕНД вважає, що засоби масової інформації досить часто перебільшують проблеми співіснування націй.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Люксембурзі, де розпочалася дводенна конференція Ради Європи з питань релігійного виміру та міжкультурного діалогу.
“ЗМІ збирають ві проблеми і конфлікти, і інколи навіть перебільшують їх. І це проблема”, - сказав Т.ЯГЛЕНД.
Він також нагадав, що на його прохання група відомих політиків Європи на чолі з колишнім міністром закордонних справ Німеччини Йошкою ФІШЕРОМ працювала над доповіддю щодо мультикультуралізму в Європі. Висновки цієї доповіді полягають в тому, що Європа залишається континентом культурної та релігійної різноманітності, але повинно бути щось, що об’єднувало б людей в Європі – спільні цінності.
“Коли ви приїжджаєте в Європу виможете зберігати свою ідентичність і навіть не одну. Ви можете бути, наприклад, німцем і турком одночасно. Але з іншого боку, ви повинні визнавати спільні цінності Європи”, - сказав Т.ЯГЛЕНД.
Як повідомляв УНІАН, конференція, організована Радою Європи, триватиме в Люксембурзі два дні. Її головною темою є “Роль ЗМІ в прискоренні мультикультурного діалогу, толерантності та взаємного розуміння: свобода слова медіа та повага до культурної та релігійної різноманітності”.