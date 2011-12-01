У Європарламенті сподіваються на демократичні зміни в Україні

Брюссель. 1 грудня. УНІАН. Автори доповіді Європейського парламенту щодо рекомендацій Раді ЄС, Єврокомісії та Європейській службі зовнішніх дій про угоду про асоціацію з Україною Ричард Антоні ЛЕГУТКО (група Європейських консерваторів та реформістів, Польща) та Павел ЗАЛЕВСЬКИЙ (група народних партій, Польща) сподіваються, що доповідь сприятиме демократичним змінам в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вони заявили сьогодні на прес-конференції перед голосуванням у Європарламенті.

“Ми працювали над цією доповіддю певний час. Питання є складним та комплексним, однак я із задоволенням можу сказати, що разом з колегами нам вдалося прийти до позитивного результату”, - зазначив Р.А.ЛЕГУТКО.

“Ми, як обидва поляки, працювали з однією метою: ми хотіли мати інструмент демократизації та модернізації України шляхом адаптації європейських стандартів”, - додав П.ЗАЛЕВСЬКИЙ.

За словами Р.А.ЛЕГУТКО, доповідь Європарламенту є важливою з двох причин. Перш за все тому, що Україна є важливою країною для загальної архітектури безпеки в Європі.

“Ми знаємо, що Україна перебуває між Росією та ЄС, і це - питання вибору: чи Україна буде домінована Заходом чи Сходом. Угода про асоціацію створена, щоб Україну привабити з Заходу”, - сказав депутат.

Друга причина важливості доповіді, за його словами, полягає в тому, що після набуття угодою про асоціацію з Україною чинності, ця угода глибоко трансформує всю українську систему законодавства та економічних відносин, в тому числі й тому, що Україна бере на себе зобов’язання адаптувати дві третини acquis communautaire (комплекс всіх законів та підзаконних актів ЄС – УНІАН).

“Якщо ця угода набере чинності, українська економіка стане інтегрованою з європейською. Це має переваги для України, тому що знімає імпортні тарифи для українських товарів, що створить нові робочі місця”, - зазначив у свою чергу П.ЗАЛЕВСЬКИЙ.

Він також підкреслив, що нова угода повинна сприяти покращенню інвестиційного клімату в країні, що є дуже важливим.

При цьому, за його словами, безпрецедентним є передбачуваний угодою про асоціацію рівень інтеграції української економіки до європейської в усіх її галузях.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Європарламент планує схвалити доповідь щодо рекомендацій Раді ЄС, Єврокомісії та Європейській службі зовнішніх дій про угоду про асоціацію з Україною.

Україна та ЄС ведуть переговори про угоду про асоціацію з 2007 року, про зону вільної торгівлі, яка має стати частиною угоди про асоціацію, з 2008 року. На сьогодні переговори практично з усіх питань завершені, не вирішеним залишається питання щодо надання Україні європейської перспективи, на чому наполягає Київ.

Разом з тим у зв’язку з останніми подіями в Україні, в тому числі винесенням вироку колишньому прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО, переслідуванням низки інших міністрів її уряду, проблемами з дотриманням прав людини та принципів демократії, лідери ЄС та Європарламент вже заявили про можливий негативний вплив внутрішньополітичної ситуації в Україні на підписання угоди.