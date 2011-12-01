Європарламент: треба допомгти Україні в реформуванні Конституції

Брюссель. 1 грудня. УНІАН. Європейський парламент хоче допомоги Україні в реформі Конституції та виборчого законодавства.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій сьогодні доповіді щодо рекомендацій Європарламенту Раді ЄС, Єврокомісії та Європейській службі зовнішніх дій про переговори щодо угоди про асоціацію з Україною.

За проект доповіді Ричарда Антоні ЛЕГУТКО (група Європейських консерваторів та реформістів, Польща) проголосували більшість депутатів, присутніх в залі. Голосування проводилося підняттям рук.

“Допомогти українській владі в процесі реформування Конституції країни та виборчого закону, відповідно до пропозицій Венеціанської комісії та ОБСЄ/БДІПЛ (Бюро з демократичних інституцій та прав людини – УНІАН)”, - написано в документі.

При цьому депутати висловилися за забезпечення всебічної реалізації цих рекомендацій за участю опозиційних партій та громадянського суспільства з метою уникнення проблем, які були помічені під час попередніх виборчих кампаній.

У цьому зв’язку Європарламент також наголосив на важливості свободи ЗМІ та свободи громадянського суспільства і на необхідності української влади утримуватися від будь-яких спроб прямо чи опосередковано контролювати зміст інформаційних повідомлень національних засобів масової інформації.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС ведуть переговори про угоду про асоціацію з 2007 року, про зону вільної торгівлі, яка має стати частиною угоди про асоціацію, з 2008 року. На сьогодні переговори практично з усіх питань завершені, не вирішеним залишається питання щодо надання Україні європейської перспективи, на чому наполягає Київ.

Разом з тим у зв’язку з останніми подіями в Україні, в тому числі винесенням вироку колишньому прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО, переслідуванням низки інших міністрів її уряду, проблемами з дотриманням прав людини та принципів демократії, лідери ЄС та Європарламент вже заявили про можливий негативний вплив внутрішньополітичної ситуації в Україні на підписання угоди.