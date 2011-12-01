Європарламент хоче допомогти Україні в переговорах з Росією про газ

Брюссель. 1 грудня. УНІАН. Європарламент хоче посилити співпрацю з Україною в енергетичній галузі й виступає за надання Києву допомоги у переговорах з Москвою.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у схваленій сьогодні доповіді щодо рекомендацій Європарламенту Раді ЄС, Єврокомісії та Європейській службі зовнішній дій про переговори стосовно угоди про асоціацію з Україною.

За проект доповіді Ричарда Антоні ЛЕГУТКО (група Європейських консерваторів та реформістів, Польща) проголосувала більшість депутатів.

“Посилити, як частину угоди, співпрацю між Україною та ЄС у галузі енергетики; прагнути укладення подальших угод між ЄС та Україною, націлених на забезпечення безпеки поставок енергоносіїв, включаючи надійну та диверсифіковану транзитну систему для нафти та газу, а також механізм спільної відповіді на події, пов’язані з проблемами чи збоями у поставках нафти чи газу з Російської Федерації”, - написано в документі.

Європарламент висловився за надання необхідної технічної допомоги Україні в енергетичному секторі з метою покращення роботи електромереж та енерегоефективності підприємств України.

При цьому депутати рекомендували надати допомогу українській владі у переговорах про умови поставок газу з Росії з метою забезпечення відповідності газової торгівлі України з Росією торговельним стандартам та цінам ЄС.

В документі береться до уваги, що хоча лібералізація ринку послуг та інвестицій на енергетичному ринку надасть переваги ЄС, водночас зобов’язання щодо окремих енергетичних послуг можуть становити певний ризик, “оскільки сильні енергетичні гравці, які контролюють українські компанії, можуть використати торговельну угоду для домінування на транспортних мережах в ЄС”.

Депутати також закликали виробити двосторонні механізми раннього попередження та попередження збоїв у поставках енергетичних ресурсів.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС ведуть переговори щодо угоди про асоціацію з 2007 року, про зону вільної торгівлі, яка має стати частиною угоди про асоціацію, – з 2008 року. На сьогодні переговори практично з усіх питань завершені, не вирішеним залишається питання щодо надання Україні європейської перспективи, на чому наполягає Київ.

Разом з тим, у зв’язку з останніми подіями в Україні, в тому числі, засудженням колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО до семи років позбавлення волі, кримінальним переслідуванням інших колишній урядовців, проблемами з дотриманням прав людини та принципів демократії, лідери ЄС та Європарламент вже заявили про можливий негативний вплив внутрішньополітичної ситуації в Україні на процеси парафування та підписання угоди.