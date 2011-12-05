Грищенко обговорив з колегами перспективу підписання угоди про асоціацію

Київ. 5 грудня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО сьогодні в рамках Міжнародної конференції з питань Афганістану в Бонні провів зустрічі з керівниками зовнішньополітичних відомств Латвії, Польщі, Португалії, Нідерландів, Чехії та Данії.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики МЗС.

Окрім обговорення порядку денного двосторонніх відносин з кожною з цих країн, К.ГРИЩЕНКО особливу увагу приділив обговоренню майбутнього саміту Україна-ЄС та перспектив формалізації завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Європейські колеги українського міністра, зокрема, міністр закордонних справ Данії Віллі СОВЕНДАЛ, чия країна головуватиме в ЄС з 1 січня 2012 року, підкреслювали, що їх держави зацікавлені в якнайскорішому завершенні переговорів щодо Угоди про асоціацію та подальших кроках із зміцнення співпраці між Україною та ЄС.