Грищенко просить колег з ЄС розібратися з питанням видачі віз українцям

Київ. 5 грудня. УНІАН. Ситуація з видачею віз українцям є принциповою для діалогу України з Європейським Союзом.

Про це заявив міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО, коментуючи появу в українських ЗМІ публікацій, заснованих на фактах, про системні проблеми в роботі консульських установ низки країн ЄС в Україні, повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС.

„МЗС України приділяє пріоритетну увагу питанням захисту прав українців у процесі отримання віз до країн-членів ЄС. Багато в чому стан справ у цій сфері є лакмусовим папірцем нашого діалогу”, - заявив К.ГРИЩЕНКО.

Він підкреслив, що так само як європейські партнери ставлять перед Києвом справедливі високі вимоги щодо поваги до стандартів прав людини, українське зовнішньополітичне відомство проявляє рішучість у відстоюванні прав українців, гарантованих їм Угодою про спрощення візового режиму між Україною та ЄС від 2008 року та Візовим кодексом Євросоюзу.

„Я вже порушив це питання перед низкою своїх європейських колег під час зустрічі з ними в Бонні, де сьогодні перебуваю з візитом”, - зазначив К.ГРИЩЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, міністр закордонних справ України сьогодні в рамках Міжнародної конференції з питань Афганістану в Бонні провів зустрічі з керівниками зовнішньополітичних відомств Латвії, Польщі, Португалії, Нідерландів, Чехії та Данії.