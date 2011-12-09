Країни зони євро домовилися про нові фіскальні правила

Брюссель. 9 грудня. УНІАН. Країни зони євро домовилися про нову фіскальну угоду, яка посилить монетарний союз.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідної домовленості було досягнуто сьогодні на світанку після майже 10-годинного обговорення лідерами країн-членів зони євро.

Нові фіскальні правила в євро зоні включатимуть, зокрема, вимогу того, що бюджети мають бути збалансованими чи з профіцитом, а структурний дефіцит – не повинен перевищувати 0,5% ВВП. При цьому, передбачається, що така вимога до бюджетів має бути закріплена на конституційному чи адекватному рівні країн-членів зони євро. Передбачається також, що правило збалансованості бюджетів повинно включати в себе автоматичні механізми коригування у випадку виявлених порушень встановлених норм.

Нова фіскальна угода також передбачає можливість для ряду країн-членів поступового досягнення відповідних вимог щодо збалансованості бюджету з урахуванням вимог Єврокомісії. При цьому, країни, які перебувають під процедурою надлишкового бюджетного дефіциту, будуть повинні надавати на затвердження Єврокомісії програми необхідних структурних реформ для зменшення дефіциту.

Крім того, країни зони євро домовилися про автоматичні санкції у випадку, якщо країни перевищуватимуть дефіцит бюджету в 3% ВВП.

Домовленості країн зони євро включають в себе також посилення ролі Комісії в оцінці бюджетних планів окремих країн та у прав Комісії вимагати перегляду бюджетних планів у випадку, якщо на думку виконавчого органу ЄС ці плани не будуть реалістичними, чи не відповідатимуть Пакту стабільності та зростання ЄС.

Лідери країн зони євро також погодились працювати над створенням спільної економічної політики, і вирішили проводити свої саміти на регулярній основі, щонайменше двічі на рік.