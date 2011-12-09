Зона євро прискорить набуття чинності угодою про механізм стабільності

Брюссель. 9 грудня. УНІАН. Лідери країн зони євро домовилися прискорити набуття чинності угоди про Європейський механізм стабільності, який має замінити створений на сьогодні Європейський інструмент фінансової стабільності для допомоги країнам зони євро, що мають проблеми з дефіцитом бюджету та борговими зобов’язаннями.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, згідно з досягнутим сьогодні на світанку рішенням, угода набере чинності, як тільки її ратифікують країни, що представляють 90% інвестиційних зобов’язань.

“Наша спільна мета полягає в тому, щоб угода про Європейський механізм стабільності набула чинності у липні 2012 року”, - написано в заяві голів держав та урядів країн єврозони.

Лідери країн зони євро також домовилися, що існуючий на сьогодні інструмент фінансової стабільності, тим не менше використовуватиметься для фінансування існуючих програм допомоги до середини 2013 року.

Крім того, лідери єврозони домовилися надати Міжнародному валютному фонду додатково 200 млрд. євро у формі двосторонніх кредитів для забезпечення адекватності ресурсу МВФ для подолання кризи.

Як повідомляв УНІАН, лідери країн зони євро також домовилися про посилення спільної фіскальної та економічної політики.

Лідери Болгарії, Данії, Латвії, Литви, Польщі та Румунії також заявили про готовність приєднатися до цього процесу.

Разом з цим, передбачається, що частина з досягнутих домовленостей буде закріплена не в угоді ЄС, а в ряді окремих міжнародних угод, оскільки не всі країни ЄС підтримали ідею про зміну угоди ЄС.