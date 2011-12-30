ЄС хоче пояснень від Києва щодо відправлення Тимошенко в колонію

Брюссель. 30 грудня. УНІАН. ЄС хоче прозорих рішень щодо утримання колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО та хоче роз’яснень від української влади.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявив речник Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Майкл МАНН.

«ЄС взяв до уваги повідомлення про те, що Ю.ТИМОШЕНКО переводять до колонії у Східній Україні. Виходячи з сильної міжнародної стурбованості, яка вже є навколо цієї справи, ми закликаємо впаду забезпечити, щоб рішення щодо умов утримання пані ТИМОШЕНКО схвалювалися прозоро та в узгодженні з відповідними міжнародними стандартами», - сказав він.

«ЄС терміново шукає подальших роз’яснень від української влади», - додав М.МАНН.

Він ще раз підкреслив стурбованість щодо ризику наявності політично-вмотивованої юстиції в Україні, наголосивши, що справа Ю.ТИМОШЕНКО є найбільш кричущим прикладом цього.

Речник Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та без пекової політики також нагадав, що ЄС вже заявляв про те, що процес проти Ю.ТИМОШЕНКО не відповідав міжнародним стандартам щодо чесного прозорого та незалежного юридичного провадження.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо про те, що Ю.ТИМОШЕНКО було направлено до Качанівської жіночої колонії №54 Харкова.