Саркозі та Меркель обговорять податок на фінансові трансакції

Брюссель. 9 січня. УНІАН. Президент Франції Ніколя САРКОЗІ відвідає сьогодні Берлін для переговорів з федеральним канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ.

Як повідомляє сьогодні Інтернет-видання EUobserver, однією з тем стане ідея про запровадження податку на фінансові трансакції.

“Ми не будемо чекати, поки інші погодяться на його запровадження, ми зробимо це, оскільки віримо в це”, - заявив Н.САРКОЗІ у п’ятницю після зустрічі з прем’єр-міністром Італії Маріо МОНТІ, відповідаючи на застереження Великобританії щодо нового податку.

У свою чергу британський прем’єр Девід КЕМЕРОН у неділю вже заявив про намір блокувати будь-які спроби запровадити загальноєвропейський податок на фінансові трансакції.

“Ідея запровадження податку на трансакції тільки в Європі, що не включає інші юрисдикції, що це зробить – це коштуватиме робочих місць, це коштуватиме податкових надходжень і це буде поганим для всієї Європи”, - заявив британський прем’єр BBC.

Британія, зокрема, побоюється, що запровадження податку на фінансові трансакції може призвести до того, що фінансові заклади залишать Лондон і переїдуть до країн з більш м’яким податковим режимом, таких як Швейцарія чи Китай.

Інші європейські лідери поки продовжують підтримувати ідею запровадження податку на фінансові трансакції.

При цьому, як заявив державний секретар Франції Бенуа АППАРЮ, перший проект законодавства щодо запровадження податку на фінансові трансакції міністри фінансів країн ЄС розглянуть на своєму засіданні вже у лютому. Сама ж Франція, за словами держсекретаря, готова продемонструвати приклад і схвалити запровадження внутрішнього податку на фінансові трансакції вже у квітні – ще до президентських виборів, які відбудуться в цій країні в цьому році.