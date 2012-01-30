Брюссель. 30 січня. УНІАН. Нову фіскальну угоду ЄС підпишуть 25 країн-членів Європейського Союзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це написав у своєму Twitter’і Президент Європейської Ради Херман Ван РОМПОЙ.

Як повідомив журналістам прем’єр-міністр Швеції Фредерік РАЙНФЕЛЬДТ, який залишив засідання Ради, від приєднання до документу крім Великобританії, відмовилася і Чехія, яка, водночас, заявила про можливість приєднатися пізніше.

Передбачається, що до підписання у березні цього року фіскальна угода буде розглянута національними парламентами країн-членів, які вирішили до неї приєднатися.