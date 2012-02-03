У Польщі за тиждень від морозів загинуло 37 осіб

Варшава. 3 лютого. УНІАН. У Польщі за перший тиждень сильних морозів від переохолодження загинуло 37 осіб, у тому числі за останню добу - 8.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі польського Міністерства внутрішніх справ.

”Лише за перші два дні лютого з цієї причини померло 17 людей”, - зазначили у міністерстві.

Прес-служба також повідомила, що через сильні морози у деяких регіонах Польщі припинено навчання у школах.

В МВС також зазначили, що вчора міністр Яцек ЦІХОЦЬКІ провів відео-конференцією із керівниками 16 польських воєводств, в ході якої попросив їх з особливою увагою поставитись до людей, які можуть потребувати допомоги у зв’язку з сильними морозами.

Як повідомляв УНІАН, з 27 січня у Польщі почалося різке похолодання, яке, за даними синоптиків, триватиме в країні щонайменше до 15 лютого. Найнижча температура в країні спостерігається на Північному Сході країни - понад - 20º за Цельсієм.

За даними МВС, з листопада минулого року до кінця січня у Польщі від переохолодження померло майже 60 осіб.