”Газпром” відновив поставки газу до Польщі

Варшава. 3 лютого. УНІАН. Компанія ”Газпром” сьогодні в повному обсязі відновила поставки газу до Польщі, обмежені з 1 лютого на 7%.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар польської державної нафтогазової компанії PGNIG Йоанна ЗАКШЕВСЬКА.

Вона зазначила, що ”Газпром” підтвердив заявку PGNIG на поставки газу до Польщі на 3 лютого.

”Сьогодні все повернулося до норми, і ми дуже задоволені ”, - сказала вона.

Й.ЗАКШЕВСКА не уточнила, чи пояснив ”Газпром” причини скорочення поставок газу в попередні два дні.

Вона також підкреслила, що поставки газу до Польщі були скорочені через Ямальський газопровід, що проходить по території Білорусі, а не через українську газотранспортну систему.

Водночас прес-служба PGNIG повідомила, що у найближчі дні через сильні морози поставки російського газу зі ”східного напрямку” можуть трохи зменшитися.

За оцінками компанії, середньодобове споживання газу сьогодні може перевищить 70 млн. кубометрів.

”Добове споживання покривається таким чином: внутрішні поставки - близько 7,2 млн. кубометрів газу, імпортні поставки - 43 млн., решта - з газових сховищ”, - зазначила прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого PGNIG повідомив про скорочення поставок російського газу на 7%, зазначивши, що ”Газпром” не попередив польську компанію про це і не пояснив причини такого рішення.

Сьогодні в Європейській комісії відзначили скорочення обсягів поставок російського газу в деякі країни Євросоюзу, однак вважають ситуацію некритичною.

Раніше з приводу скорочення обсягів експорту російського газу до Європи гендиректор «Газпром експорту» Олександр МЕДВЕДЄВ заявив, що Україна відбирає значно більше газу, ніж передбачено контрактами.

2 лютого НАК «Нафтогаз України» заявив, що «збільшення споживання природного газу в Україні, пов`язане із значними морозами, компенсується виключно за рахунок відбору газу з українських підземних газосховищ».

Сьогодні, 3 лютого, міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО заявив, що європейські країни одержують менше природного газу, оскільки російський «Газпром» зменшив його поставки.