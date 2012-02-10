Греція отримала 6 днів для виконання вимог для отримання допомоги

Брюссель. 10 лютого. УНІАН. Міністри фінансів країн зони євро дали Греції 6 днів на забезпечення необхідних умов для отримання нової програми допомоги.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено пізно ввечері 9 лютого.

“Незважаючи на значний прогрес останніх днів, поки не всі елементи готові, щоб ми погодилися сьогодні”, - заявив на прес-конференції голова Єврогрупи Жан-Клод ЮНКЕР по завершенню зустрічі 9 лютого.

Протягом відведеного часу Греція, зокрема, має скоротити бюджетні витрати ще на 325 млн. євро, схвалити програму заходів з економії бюджетних коштів в парламенті та надати “сильний” політичний сигнал, що дотримуватиметься цієї програми і після виборів.

“Потрібні сильні політичні гарантії від партій (політичних партій Греції – УНІАН) для чіткого виконання програми після майбутніх загальних виборів (у квітні 2012 року – УНІАН)” – зазначив Ж.-К.ЮНКЕР.

В минулий четвер політичні партії Греції змогли домовитися про скорочення бюджетних витрат на 300 млн. євро, однак не вирішеним залишилося питання щодо додаткових пенсій, “вартістю” в 325 млн. євро.

Як підкреслив голова Єврогрупи, лише виконання усіх умов дасть можливість Греції отримати другу програму допомоги розміром в 130 млрд. євро, а також отримати списання частини боргів приватними інвесторами.

Вимоги до Греції пов’язані з тим, що після надання першої програми допомоги країні в 2010 році, реформи в Греції проводилися із запізненнями на місяці порівняно з наданими обіцянками.