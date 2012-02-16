Європарламент закликав владу Росії до діалогу з опозицією напередодні виборів

Брюссель. 16 лютого. УНІАН. Європейський парламент закликає російську владу до діалогу з опозицією та висловлює жаль з приводу рішення про відмову у реєстрації кандидатом в Президенти Григорію ЯВЛІНСЬКОМУ.

Про це йдеться у резолюції Європарламенту, схваленій сьогодні на сесії у Страсбурзі.

Резолюція була схвалена більшістю голосів, голосування проводилося шляхом підняття рук.

У документі, депутати, зокрема, відзначили оцінки, здійснені місією спостерігачів ОБСЄ та Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) виборів до Державної Думи 4 грудня 2011 року, згідно з якими, вибори були визнані такими, що не відповідали міжнародним стандартам.

При цьому, Європарламент стурбований тим, що новий склад Державної Думи Росії не зможе посилити роль та значення парламенту у російській політичній системі.

Депутати Європарламенту закликали своїх колег з делегації по зв’язках з Росією під час засідань Комітету міжпарламентської співпраці постійно піднімати питання щодо демократії, захисту фундаментальних прав та верховенства права.

Відзначивши заклики до проведення повторних виборів до Державної Думи Росії, депутати Європарламенту висловили жаль щодо того, що місцеві суди відмовили у розгляді понад 3 тис. скарг щодо порушень під час проведення виборів 4 грудня 2011 року.

У резолюції відзначено заяву Президента Росії Дмитра МЄДВЄДЄВА щодо зміни політичної системи Росії, в тому числі, спрощення реєстрації політичних партій. При цьому, в документі міститься заклик щодо необхідності розв’язання проблем свободи засобів масової інформації, а також реалізації прав на свободу слова та свободу зібрань.

Європарламент також закликав Росію до законодавчих змін відповідно до рекомендацій ОБСЄ, націлених на розвиток “дійсно демократичної політичної системи”, і в тому числі – спрощення реєстрації політичних партій та кандидатів в Президенти з метою якомога скорішого запровадження вільних та чесних виборів в країні.

Депутати зазначили, що мирні демонстрації в Росії є свідчення бажання російського народу мати чесні та вільні вибори, а також засудили зіткнення між поліцією та демонстрантами.

Європарламент закликав ОБСЄ, Раду Європи та Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики уважно стежити за розслідуванням порушень під час виборів, а також – за підготовкою до президентських виборів в Росії, призначених на 4 березня цього року.

Крім того, в резолюції висловлюється стурбованість затримкою у розслідування справи про загибель російського юриста Сергія Магнітського, відомого своїми обвинуваченнями у корупції співробітників Міністерства внутрішніх справ Росії.

Депутати Європарламенту також висловили свою стурбованість щодо надмірного застосування анти-екстремістського законодавства проти представників громадянського суспільства Росії.