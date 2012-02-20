Молдова просунулася далі України у скасуванні віз з ЄС

Варшава. 20 лютого. УНІАН. Молдова досягла більшого поступу в реалізації Плану дій з лібералізації візового режиму з Європейським Союзом, ніж Україна.

Про це пише експерт польського Центру східних досліджень (OSW, Варшава) Рафал САДОВСЬКІ в огляді, яким володіє УНІАН.

Він посилається на дані оприлюдненої на початку лютого доповіді Європейської комісії, у якій оцінюється реалізація планів щодо запровадження безвізового режиму обома країнами.

”Молдова практично повністю реалізувала завдання у сфері безпеки документів, а решта завдань близькі до реалізації. Натомість прогрес України у більшості сфер оцінили як ”обмежений” (за винятком питання боротьби з нелегальною міграцією, щодо якої ухвалено відповідне законодавство)”, - зауважив експерт.

Р.САДОВСЬКІ назвав найбільшими проблемами України в реалізації першого етапу підписаного восени 2010 року плану дій щодо запровадження безвізового режиму відсутність законодавства стосовно біометричних документів, достатньої координації дій між органами державної влади, повноцінного антидискримінаційного законодавства, а також недостатній прогрес в боротьбі з корупцією.

”У випадку України ключовою проблемою є відсутність політичної волі для запровадження змін. Київ хоче отримати візову лібералізацію з ЄС за лише імітацією дій (ухвалення законодавства, що пізніше не буде втілено у життя)”, - вважає польський експерт.

Він також зауважив, що реалізації Плану дій з лібералізації візового режиму заважають конфлікти в самій українській владі, серед яких суперечності щодо ухвалення закону про біометричні паспорти. Р.САДОВСЬКІ нагадав, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у жовтні минулого року ветував відповідний закон, а нову редакцію цього закону підготували окремо Міністерство юстиції та Партія регіонів.

”Одночасно з’являються повідомлення, що кожен з цих проектів вигідний для різних компаній, які можуть виробляти біометричні паспорти”, - зауважив експерт.

Він додав, що Україна та Молдова заявляли про наміри виконати перші етапи планів дій щодо запровадження безвізового режиму з ЄС до 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, Україна розпочала переговори з ЄС про запровадження безвізового режиму для своїх громадян 2008 року.

Євросоюз надав Україні План дій з лібералізації візового режиму на саміті у листопаді 2010 року. Виконання Плану дій має стати підставою для скасування візового режиму між Україною та ЄС. План складається з двох етапів: підготовка необхідного законодавства та реалізація реформ, а його положення стосуються чотирьох сфер: безпеки документів, нелегальної міграції, безпеки громадського порядку та громадянських прав та свобод.

У жовтні 2010 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляв про намір реалізувати першу частину плану до липня 2011 року.

3 лютого 2012 року глава держави заявив, що за півтора-два місяці Україна завершить виконання першого етапу Плану дій з лібералізації візового режиму з Євросоюзом.