У Польщі в 2011 році затримано 400 українців за нелегальну роботу

Варшава. 20 лютого. УНІАН. Польська прикордонна служба (Straz graniczna, SG) минулого року за роботу у Польщі без необхідних документів затримала близько 400 громадян України, що майже на 100 осіб менше, ніж у попередньому році.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі SG, відповідаючи на запит агентства.

За останні 5 років, відколи польська влада запровадила спрощену систему працевлаштування, прикордонники затримали близько 2,2 тис. громадян України, котрі працювали у Польщі нелегально.

Українці склали понад 70% усіх затриманих з 2007 по 2012 рік за нелегальну роботу іноземців.

Щороку у Польщі за відсутність необхідних документів для роботи затримували від 160 до майже 900 українців.

Польська прикордонна служба також повідомила, що за останні 5 років затримала 3,8 тис. громадян України, котрі перебували у Польщі не маючи навіть чинної візи чи іншого документа, котрий дозволяв би легально перебувати у країні.

Українці склали близько 40% із затриманих іноземців-нелегалів.

SG нагадала, що прикордонники за нелегальну роботу у Польщі вводять дані порушників в спеціальну базу, і їм забороняється в`їзд до країни від 6 місяців до року.

Водночас якщо людина добровільно виїде з Польщі у встановлений законодавством термін - до 30 днів, - то вона може подавати заявку на те, аби її викреслити з цього списку, що дозволить знову потрапити до Польщі раніше.

Як повідомляв УНІАН, на минулому тижні польська прикордонна служба затримала 12 громадян України, котрі мали візи на перебування у Польщі, але працювали в одному із гірськолижних курортів без необхідних документів на роботу.

Довідка УНІАН. Громадяни України з середини 2007 року можуть працювати у Польщі без офіційного дозволу, котрий є необхідним документом для легальної роботи у Польщі, за умови реєстрації польським працедавцем відповідної заявки на роботу.

Водночас за цією спрощеною системою українці можуть працювати у Польщі не довше, ніж 6 місяців в році, та зобов`язані працювати на того самого працедавця, котрий оформив для них заявку.

За спрощеною системою можуть працювати також громадяни Білорусі, Росії, Грузії та Молдови, але понад 90% з усіх заявок польські працедавці реєструють для українців.

З моменту запровадження цієї системи 20 липня 2007 року до липня 2011 року поляки зареєстрували для громадян України понад 650 тис. таких заявок на роботу.