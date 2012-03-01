Доньку Тимошенко запросили в Ірландію

Брюссель. 1 березня. УНІАН. Державний міністр Ірландії з європейських справ Люсінда КРЕЙГТОН запросила доньку колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Євгенію відвідати Ірландію для обговорення ситуації з ув’язненням її матері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це українським журналістам в Брюсселі сьогодні заявив перший заступник голови партії «Батьківщина» Григорій НЕМИРЯ.

«Було запрошено Євгенію відвідати Ірландію, щоб мати відповідні зустрічі», – сказав він. За словами Г.НЕМИРІ, запрошення Л.КРЕЙГТОН зробила під час сьогоднішньої зустрічі з Є.ТИМОШЕНКО в рамках самміту Європейської Народної Партії.