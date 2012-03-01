Члени ПА ОБСЄ хочуть відвідати Тимошенко

Брюссель. 1 березня. УНІАН. Члени Парламентської Асамблеї (ПА) ОБСЄ – віце-президент Вальбурга ГАБСБУРГ ДУГЛАС і Аса ЛІНДЕСТАМ (обидві – представниці Швеції) – хочуть відвідати ув’язнену колишнього прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО 5 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це українським журналістам у Брюсселі повідомив перший заступник голови партії «Батьківщина» Григорій НЕМИРЯ.

«Вони написали звернення до голови пенітенціарної служби і начальника колонії», – сказав він.

Г.НЕМИРЯ додав, що ці представниці шведського парламенту закликали жінок Європи проявити солідарність із Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому він наголосив, що візит, запланований на 5 березня, має стати лише першим у рамках реалізації ініціативи згаданих шведських депутатів.