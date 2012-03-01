Європа не визнає виборів в Україні без Тимошенко

Брюссель. 1 березня. УНІАН. Президент Європейської Народної Партії (ЄНП) Вільфред МАРТЕНС заявляє, що якщо колишній прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не братиме участь у виборах, ЄС не підпише Угоду про асоціацію з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні українським журналістам у Брюсселі по завершенню саміту ЄНП.

«Європейський Союз ніколи не підпише Угоду про асоціацію, якщо ці умови (участь Ю.ТИМОШЕНКО особисто та її партії у парламентських виборах – УНІАН) не будуть реалізовані», - сказав Президент ЄНП.