Європа не визнає виборів в Україні без Тимошенко
18:57, 01 березня 2012Новини ЄС
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Заява Президента ЄНП
Брюссель. 1 березня. УНІАН. Президент Європейської Народної Партії (ЄНП) Вільфред МАРТЕНС заявляє, що якщо колишній прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не братиме участь у виборах, ЄС не підпише Угоду про асоціацію з Україною.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні українським журналістам у Брюсселі по завершенню саміту ЄНП.
«Європейський Союз ніколи не підпише Угоду про асоціацію, якщо ці умови (участь Ю.ТИМОШЕНКО особисто та її партії у парламентських виборах – УНІАН) не будуть реалізовані», - сказав Президент ЄНП.
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