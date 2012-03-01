Європейські політики пообіцяли доньці Тимошенко діяти

Брюссель. 1 березня. УНІАН. Європейські політики запевнили доньку засудженої колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Євгенію, що діятимуть для підтримки її матері і зміни ситуації в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Є.ТИМОШЕНКО заявила українським журналістам сьогодні по завершенню самміту ЄНП, в якому вона брала участь.

«Усі, з ким я зустрічалася сьогодні, сказали, що не лише продовжать боротися за маму, а й посилять дії, оскільки ситуація не покращується», – сказала вона. «Вони заявили, що будуть переходити до конкретних дій», - додала Є.ТИМОШЕНКО.

Вона повідомила, що сьогодні зустрілася, зокрема, з прем’єр-міністром Словенії Янешом ЯНСОЮ і канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ. «Вона (А.МЕРКЕЛЬ – УНІАН) говорила зі мною російською, і передала мамі найтепліші, сердечні побажання… Вона просила передати, що не залишить маму в біді, і що вся група народних партій підтримуватиме її», – сказала Є.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що, у свою чергу, подякувала А.МЕРКЕЛЬ за підтримку і, зокрема, за направлення німецьких лікарів для проведення незалежного обстеження Ю.ТИМОШЕНКО.