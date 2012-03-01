Лідери ЄНП 45 хвилин присвятили темі Тимошенко

Брюссель. 1 березня. УНІАН. Депутат Європарламент, голово польської делегації в групі народних партій Європарламенту Яцек САРЮШ-ВОЛЬСЬКІ каже, що лідери Європейської народної партії (ЄНП) на сьогоднішньому саміті протягом 45 хвилин обговорювали ситуацію колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це він розповів власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі по завершенню саміту.

“В цілому, близько 45 хвилин говорили про Юлю, про її перебування у в’язниці, її стан здоров’я, лікарів та про необхідність її звільнення”, - сказав депутат.

Він зазначив, що перший заступник голови партії “Батьківщина” Григорій НЕМИРЯ ознайомив учасників саміту із розвитком подій.

“Він багато говорив про те, що відбувається з нею, і (колишнім міністром внутрішніх справ – УНІАН) Юрієм ЛУЦЕНКОМ, він описав ситуацію, закликав до солідарності, було обговорення стану здоров’я Юлії і, навіть, (Федеральний канцлер Німеччини – УНІАН) Ангела МЕРКЕЛЬ говорила про місію німецьких лікарів”, - додав Я.САРЮШ-ВОЛЬСЬКІ.

Депутат зазначив, що поява вислову “політичні в’язні” у резолюції, схваленій Президією ЄНП, фактично означає, що Україна в очах європейських політиків починає все більше нагадувати Білорусь.

“Це в одній категорії”, - сказав депутат.

Говорячи про можливість впливу Європи на ситуацію в Україні, Я.САРЮШ-ВОЛЬСЬКІ зазначив, що ЄС продовжує чинити політичний тиск на офіційний Київ.

“Європа чинить політичний тиск. Угода про асоціацію готова, але не підписана. І тиск дипломатичний продовжується”, - сказав він.

Він також не виключив можливості застосування санкцій проти України в майбутньому.

“Це не можна виключати”, - зазначив депутат, відповідаючи на запитання УНІАН.