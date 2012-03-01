Ромпой назвав своїм пріоритетом економіку

Брюссель. 1 березня. УНІАН. Президент Європейської Ради Херман Ван РОМПОЙ заявляє, що протягом другого терміну перебування на цій посаді, його пріоритетом залишиться економіка.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні ввечері на засіданні Європейської Ради після схвалення рішення про збереження Х.Ван РОМПОЯ Президентом на другий 2,5-річний термін.

“Якщо подивитися у майбутнє, не буде сюрпризом, що моїм пріоритетом залишиться економіка. Наша економіка – це наш рятувальний круг. Без сильної економіки наша соціальна модель та наше благополуччя опиняться під ризиком, і ми не зможемо біти актором на світовій сцені”, - сказав Х.Ван РОМПОЙ.

Він зазначив, що вже на сьогодні помітні перші результати роботи зі стабілізації зони євро, однак багато чого залишається зробити, в тому числі, для посилення конкурентноздатності та зростання зайнятості, збільшення інвестицій в інновації та розвиток “зеленої” економіки.

“Ми маємо забезпечити позитивну перспективу зайнятості та процвітання у чесності та справедливості. Ми маємо переконати людей в Європі, що їх жертви у ці кризові роки, не були зроблені дарма, що вони ведуть до результатів, що єврозона, зрештою, вийде сильнішою – це має турбувати нас найбільше”, - сказав Президент Європейської Ради.

“Такого роду кризи (як нинішня – УНІАН) не повинні ніколи траплятися ще раз”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідери ЄС запропонували Х.Ван РОМПОЮ залишитися Президентом Європейської Ради ще на один термін.

Відповідно із Лісабонською угодою, Президент Європейської Ради обирається терміном на 2,5 роки, і може обіймати свою посаду не більше двох термінів поспіль.

Х.ВАН РОМПОЯ було обрано Президентом наприкінці 2009 року, термін його повноважень мав завершитися у травні цього року.

Тепер Х.Ван РОМПОЙ очолюватиме Європейську Раду до 2014 року.