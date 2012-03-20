Баррозу і Ван Ромпой засудили напади проти релігійних спільнот

Брюссель. 20 березня. УНІАН. Президенти Єврокомісії Жозе Мануел БАРРОЗУ та Європейської Ради Херман Ван РОМПОЙ засудили напади проти релігійних спільнот.

Про це йдеться в їх спільній заяві, текст якої передано УНІАН.

“Ми суворо засуджуємо недавні жорстокі напади проти низки релігійних спільнот в Європі та за її межами. Будь-яка форма переслідування та жорстокості проти релігійних спільнот немає місця в Європі і в світі!”, - зазначається в заяві.

“Європа провела довгу та болючу боротьбу для досягнення свободи думки, свободи віросповідання та поваги особистості. Ці гуманні та фундаментальні права є частиною Хартії фундаментальних прав, яка лежить в центрі європейських цінностей”, - наголосили лідери ЄС.