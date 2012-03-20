Верховна Рада закликала ЄС пришвидчити підписання угоди

Київ. 20 березня. УНІАН. Верховна Рада України закликає Європейський Союз та його держави-члени продемонструвати політичну волю та забезпечити якнайшвидше підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в заяві ВР «Про укладення Угоди про асоціацію, включно з поглибленою та всеохоплюючою зоною вільної торгівлі, між Україною та Європейським Союзом», за яку проголосували 267 народних депутатів із 410, зареєстрованих в сесійній залі.

Парламент також закликав ЄС передбачити можливість започаткування виконання Угоди про асоціацію до моменту набуття нею чинності, відповідно до статті 218 Договору про функціонування Європейського Союзу та синхронне подання всіх документів, необхідних для процесу ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, включаючи зону вільної торгівлі, до Верховної Ради України, Європейського парламенту та національних парламентів держав-членів ЄС відразу після підписання Угоди.

Крім того, ВР закликала ЄС надати Україні достатню фінансову, технічну та законодавчу допомогу в період підготовки до виконання та реалізації Угоди; допомогти в подальшому у поширенні в Україні та серед держав-членів ЄС інформації про переваги Угоди про асоціацію між Україною та ЄС для України, з одного боку, і ЄС, з іншого, перш за все, у контексті визнання України як європейської країни з європейською ідентичністю, яка поділяє спільну історію та спільні цінності з країнами Європейського Союзу.

На переконання ВР, Євросоюз має здійснити подальші кроки, необхідні для створення умов для подальшого прогресу у відносинах між Україною та ЄС, у т.ч. для уникнення загрози штучної політизації процесу зближення між Україною та ЄС на амбітних і взаємовигідних принципах політичної асоціації та економічної інтеграції.

В заяві також зазначається, що парламент очікує на те, що Президент України визначить укладення та виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС першочерговим пріоритетом державного розвитку; забезпечить виконання узгодженого з лідерами ЄС у Києві під час Саміту Україна – ЄС 19 грудня 2011 року зобов`язання створити інституційні, регуляторні та технічні умови для імплементації Угоди про асоціацію та для створення поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі.

При цьому парламент очікує, що Кабінет міністрів України забезпечить прискорене виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та набуття нею чинності; передбачить фінансування заходів, необхідних для належного та повного виконання Україною зобов`язань, передбачених в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, у т.ч. під час формування проектів державного бюджету. Крім того, ВР розраховує, що уряд забезпечить належне та повне виконання Порядку денного асоціації між Україною та ЄС із урахуванням пріоритетів, що підлягають щорічному погодженню з ЄС; забезпечить належні, передбачені законодавством умови для вільного та чесного проведення виборів до Верховної Ради України 28 жовтня 2012 року.