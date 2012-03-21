Київ. 21 березня. УНІАН. Найближчим часом парламент Італії розгляне резолюцію по Україні.

Про це сьогодні заявив лідер Християнсько-демократичної партії Італії (Союз християнських демократів і демократів центру) та колишній спікер Палати депутатів парламенту Італії П‘єр Фердінандо КАСІНІ під час зустрічі з Євгенією ТИМОШЕНКО і заступником голови партії ”Батьківщина” Григорієм НЕМИРЕЮ, повідомляє сайт екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

За словами П.КАСІНІ, найближчим часом парламент Італії розгляне резолюцію по Україні, яка отримала підтримку всіх політичних сил цього законодавчого орган.

П.КАСІНІ висловив обурення тим, що влада України саботує рішення Європейського суду з прав людини щодо негайного лікування Ю.ТИМОШЕНКО незалежними лікарями у спеціалізованій клініці.

”Я захоплююся мужністю та стійкістю Юлії ТИМОШЕНКО - політика, якого дуже добре знають, поважають та підтримують в Італії. Україна з Юлією ТИМОШЕНКО обов‘язково матиме європейську перспективу”, - сказав він.

У свою чергу Є.ТИМОШЕНКО подякувала П.КАСІНІ за підтримку та повідомила йому про стан здоров‘я своєї матері та умови її утримання за гратами.