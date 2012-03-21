Країнам ЄС дадуть грошей з бюджету за розселення біженців

Брюссель. 21 березня. УНІАН. Комітет з питань громадянських свобод Європарламенту підтримав пропозицію Єврокомісії щодо збільшення допомоги країнам-членам ЄС на розміщення біженців.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні Комітету.

Програма передбачає посилення ролі ЄС у забезпеченні міжнародного захисту, передусім вразливим групам осіб, таким як жінки чи неповнолітні.

Підтримана Комітетом Європарламенту програма передбачає розселення в ЄС частини біженців, які вже отримали статус біженця за межами ЄС (наприклад, лівійські біженці в Тунісі).

Для заохочення країн-членів ЄС брати участь у розселенні біженців, Комітет Європарламенту вважає за необхідне збільшити виплати країнам-членам з бюджету ЄС. Так, схвалені пропозиції передбачаються, що за перший рік проживання біженців країни-члени отримуватимуть до 6 тис. євро за біженця, за другий рік – 5 тис. євро, за третій і подальші роки – 4 тис. євро. На сьогодні ж сума виплат з бюджету ЄС за біженців, незалежно від терміну їх проживання, не рпепевищу 4 тис. долл. в год.

Члени Комітету також визначилися з пріоритетними групами біженців на 2013 рік – біженці з Іраку в Туреччині, Сирії, Лівані та Йорданії; біженці з Афганістану в Туреччині, Пакистані та Ірані; біженці з Конго в Бурунді, Малаві, Руанді та Замбії, а також біженці з Сомалі в Ефіопії.

Згідно з даними Агентства з питань біженців ООН, 172 тис. осіб потребують розселення лише в 2012 році.

В 2010 році ЄС розселив у себе лише 4,7 тис. біженців, або 4,4% від усіх, хто потребував розселення.

Європарламент планує висловитися щодо цієї програми на засіданні 29 березня. У випадку затвердження програми Європарламентом та Радою ЄС, вона почне застосовуватися з 2013 року.