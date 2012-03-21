”Тулузький нападник” хотів привернути увагу до долі палестинців
Стали відомі мотиви злочинця....
Брюссель. 21 березня. УНІАН. Стріляниною біля єврейської школи Тулузи нападник Мохамед МЕРАХ хотів привернути увагу до долі палестинців.
Як повідомляють сьогодні французькі ЗМІ, про це говорять поліцейські з посиланням на тих, хто веде переговори з оточеним в одному з будинків в Тулузі нападником.
В такий спосіб М.МЕРАХ також хотів висловити несприйняття присутності французьких солдат в Афганістані та заборони у Франції носити хеджаб в громадських місцях.
Нападник перебуває в оточенні від сьогоднішнього ранку, коли елітні сили французької поліції RAID оточили місце його перебування. Переговори з М.МЕРАХОМ поки тривають, За даними французьких ЗМІ, поліція кілька разів намагалася проникнути до квартири, в якій перебуває нападник, однак кожного разу зупинялася після того, як оточений розпочинав стріляти.
Як повідомляв УНІАН, зранку 19 березня біля єврейської школи Тулузи підозрюваний М.МЕРАХ відкрив стрілянину, в результаті якої загинуло четверо осіб, з них двоє – діти. Сьогодні поліція Франції проводить операцію із затримання підозрюваного.