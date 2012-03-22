Глава Сейму Польщі стурбована погіршенням зщдоров`я Тимошенко

Варшава. 22 березня. УНІАН. Глава Сейму Польщі Ева КОПАЧ під час зустрічі з главою українського уряду Миколою АЗАРОВИМ учора у Варшаві обговорила справу засудженої торік до семи років ув’язнення екс-прем`єра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Сейму.

”Ева КОПАЧ висловила занепокоєння сигналами про колишню главу українського уряду та недостатньою медичною опікою у зв`язку із щораз гіршим її здоров`ям”, - відзначили у прес-службі.

”Тісна співпраця - це також уміння порушувати складні теми. Такою темою для мене, як політика-жінки, є справа Юлії ТИМОШЕНКО”, - заявила глава польського Сейму, слова якої наводить прес-служба.

Згідно з повідомленням, Е.КОПАЧ обговорила з М.АЗАРОВИМ також співпрацю між парламентами України та Польщі, питання європейської інтеграції та внутрішні справи України.

Глава Сейму відзначила, що розвиток відносин українців з Євросоюзом буде залежати від розвитку ситуації в Україні, в тому числі, від того, як пройдуть заплановані на осінь парламентські вибори.

”Микола АЗАРОВ запевнив, що вибори будуть чесними, та висловив готовність запросити спостерігачів. Він також нагадав, що в його країні проведено багато важких реформ, і в майбутньому плануються чергові”, - відзначили в прес-службі, зауваживши, що українським прем`єр назвав європейську інтеграцією ”стратегічною ціллю” України.

Як повідомляв УНІАН, вчора призначений два роки тому главою українського уряду М.АЗАРОВ розпочав свій дводенний візит до Польщі, в ході якого вже провів зустріч із Президентом Броніславом КОМОРОВСЬКИМ та Евою КОПАЧ, а сьогодні планує ще зустріч із главою уряду Дональдом ТУСКОМ.

Вчора М.АЗАРОВ також зустрівся із представниками польських компаній, що працюють чи хочуть вести діяльність в Україні.