Поліція не знає, чи ще живий автор трілянини в Тулузі

Брюссель. 22 березня. УНІАН. Другу добу триває блокада будинку, в якому перебуває 23-річний Мохамед МЕРАХ, підозрюваний у стрілянині біля єврейської школи в Тулузі, а також у стрілянині у французькому місті Монтобан, в результаті чого загалом загинуло 7 осіб.

Як повідомляють французькі ЗМІ, після того, як М.МЕРАХ пообіцяв здатися поліції ввечері 21 березня, він змінив тактику, і вирішив продовжити спротив. Разом з тим, на цю годину не відомо, чи залишається підозрюваний живим.

“Сподіваємося, що він живий”, - заявив міністр внутрішніх справ Франції Клод ГЕАН.

За словами міністра, вночі пролунали два постріли, однак, невідомо ким вони були зроблені і з якою метою.

Після того, як спроби поліцейських наблизитися до оточеного будинку, завершувалися стріляниною, поліція протягом усієї минулої ночі постійно робила невеликі вибухи навколо оточеного будинку з тим, щоб не дати підозрюваному заснути.

Як повідомляв УНІАН, елітні поліцейські сили Франції Raid, проводять операцію із затримання М.МЕРАХА з ранку 21 березня.