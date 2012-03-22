Поліція розпочала штурм квартири ”тулузького вбивці”

Брюссель. 22 березня. УНІАН. Поліція розпочала штурм квартири підозрюваного у стрілянині біля школи в Тулузі 23-річного Мохамеда МЕРАХА.

Про це повідомляє AFP з посиланням на джерела в поліції.

Перед початком штурму біля будинку, в якому переховується підозрюваний, пролунали три вибухи, організовані силами поліції.

Станом на цю годину невідомо, чи залишається підозрюваний ще живим – він припинив спілкування з силами поліції ввечері 21 березня. Вночі в районі облоги пролунало два постріли, однак поліція поки не готова пояснити, що означали ці постріли і ким були здійснені.

Облога будинку, в якому перебуває підозрюваний у вбивстві семи осіб в районі Тулузі, триває вже понад 30 годин.