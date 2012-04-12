В ЄС кажуть: ЗВТ з Україною неможлива без угоди про асоціацію

Брюссель. 12 квітня. УНІАН. В Єврокомісії наголошують, що зона вільної торгівлі з Україною не можлива без укладення угоди про асоціацію.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні представник Єврокомісії Філіпп Куїссон, виступаючи в Комітеті регіонів, де відбулася презентація інвестиційних можливостей Дніпропетровської області.

“Оскільки угода про глибоку та всесторонню зону вільної торгівлі є частиною угоди про асоціацію, то вона не є планом “Б” для України”, - сказав представник Європейської комісії.

Ф.Куіссон наголосив, що лише просування в процесі укладання угоди про асоціацію може відкрити для України величезні можливості економічної інтеграції, які закладені угодою про вільну торгівлю.

“Ми маємо певний досвід в ЄС з зонами вільної торгівлі, наприклад, з такими країнами, як Мексика, Чілі, Південна Африка. Ми побачили через кілька років зростання експорту з цих країн до ЄС на 40-50-60% І це те, що чекатиме Україну”, - сказав Ф.Куіссон, який від імені Європейської комісії був головним переговірником з Україною щодо торгівельних питань.

Він також зазначив, що вступ угоди про асоціацію та її торгівельної частини в силу сприятиме приходу європейських інвесторів в Україну.

Ф.Куіссон також підкреслив, що угода про вільну торгівлю, переговори про яку вже завершені, є настільки амбітною, як і схожі угоди зі Швейцарією та Туреччиною.

“Рівень інтеграції з Україною буде лише трохи нижчим, ніж зі Швейцарією та Туреччиною”, - підкреслив представник Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС розпочали переговори про угоду про асоціацію на початку 2007 року, а про її економічну частину – створення зони вільної торгівлі – на початку 2008 року.

19 грудня 2011 року Україна та ЄС на саміті в Києві заявили про завершення переговорів. 30 березня 2012 року сторони парафували цей документ.

Разом з тим, підписання та ратифікація угоди про асоціацію поки відкладні на невідомий термін через проблеми у внутрішній політиці України і побоювання європейців у згортанні демократії в Україні.