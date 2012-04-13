Єврокомісія не хотіла б політизації рішень КС України про виборчий закон

Брюссель. 13 квітня. УНІАН. Європейська комісія не хотіла б бачити політизації рішень Конституційного Суду України щодо закону про вибори народних депутатів.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявив речник комісара з питань розширення та Європейської політики сусідства Петер Стано.

“Ми вважаємо, що рішення Конституційного Суду мали б посилювати верховенство права та не мали б бути політизованими”, - сказав він.

Разом з тим, за словами П.Стано, Комісія знає, що новий виборчий закон став результатом компромісу, і був схвалений у листопаді минулого року майже 80% голосів депутатів парламенту, які представляли всі політичні партії.

“Було б шкода побачити ситуацію, коли зміни до виборчого законодавства руйнують компроміс між урядом та опозицією”, - зазначив представник Єврокомісії.

Він нагадав, що ЄС неодноразово закликав Україну схвалити єдиний Виборчий кодекс для всіх виборів, який був би створений в тісних консультаціях з Венеціанською комісією та Бюро з демократичних інституцій та прав людини ОБСЄ.

“ЄС сподівається, що схвалення такого кодексу не відкладатиметься більше і буде здійснено в прозорий та всеосяжний спосіб, який віддзеркалюватиме погляди українського суспільства в цілому”, - наголосив П.Стано.

Як повідомляв УНІАН, Конституційний Суд України визнав неконституційною норму щодо закріплення закордонних виборчих дільниць до одномандатних округів у Києві, яка передбачена ч.2 ст.22 Закону «Про вибори народних депутатів».

Відповідне рішення 5 квітня оголосив голова КС Анатолій Головін за результатами розгляду відповідного подання, внесеного 59 депутатами з фракції Партії регіонів.

Він підкреслив, що з дня ухвалення цього рішення Конституційним Судом ч.2 ст.22 виборчого закону втрачає чинність.

Мотивуючи своє рішення, голова КС зазначив, що ця норма не забезпечує принципу рівного і вільного виборчого права виборців, які проживають або перебувають за межами України, відображення їх волевиявлення, а також зумовлює значне збільшення кількості виборців у Києві, які не пов’язані з територіальною громадою столиці.

При цьому Конституційний Суд у своєму рішенні згадав рішення Європейського суду щодо застосування аналогічної норми у державі Ліхтенштейн, в якому була визнана можливість скасування права голосування виборців, які постійно проживають за кордоном країни, не знайомі з особливостями внутрішньої ситуації та не можуть визначитися зі своїми кандидатами.

Таким чином, українці, які проживають за кордоном, будуть обирати депутатів лише за партійними списками.

Крім того, 10 квітня Конституційний Суд України оприлюднив прийняте 5 квітня рішення у справі щодо конституційності положень частини п`ятої статті 52, абзацу другого частини десятої статті 98, частини третьої статті 99 Закону України „Про вибори народних депутатів України“.

Згідно з рішенням КС, одна й та сама особа не може одночасно балотуватися в загальнодержавному багатомандатному й одномандатному виборчих округах на виборах до Верховної Ради.