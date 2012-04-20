У Франції завершується передвиборча кампанія

Київ. 20 квітня. УНІАН. У Франції сьогодні останній день виборчої кампанії напередодні першого туру президентських виборів, призначеного на 22 квітня.

Як повідомляє радіо «Свобода», у суботу, згідно із законодавством, у країні буде «день тиші», коли передвиборна агітація заборонена.

Діючий Президент Франції Ніколя Саркозі проведе сьогодні останній передвиборний мітинг у Ніцці.

Його основний суперник, кандидат соціалістів Франсуа Олланд, зібрав своїх прихильників вчора в Бордо.

На пост Президента Франції претендують 10 кандидатів. За даними опитувань громадської думки, головних претендентів – п`ятеро.

Крім Н.Саркозі і Ф.Олланда, це лідер праворадикального Національного фронту Марін Ле Пен, представник крайніх лівих сил Жан-Люк Меланшон і центрист Франсуа Байру.

Очікується, що в другий тур виборів, який відбудеться 6 травня, вийдуть Н.Саркозі і Ф.Олланд. У цьому випадку опитування віддають перевагу кандидату соціалістів.